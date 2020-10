Il sondaggio segreto che terrorizza Conte. Gli italiani si sono stufati di lui

Gli italiani si sono stancati di Giuseppe Conte e della risposta del suo governo alla pandemia e alla crisi. Il premier sull'onda dell'emergenza aveva visto il suo consenso crescere di mese in mese. Oggi arriva la doccia gelata certificata da un sondaggio riservato di cui il Corriere della sera ha pubblicato alcune conclusioni. Conte "non sembra convincere più i cittadini, che nel quotidiano affrontano una realtà diversa da quella che viene loro rappresentata", è una delle frasi riportate nel documento che alcuni investitori internazionali che operano nel comparto assicurativo hanno commissionato a un istituto di ricerca italiano, scrive Francesco Verderami in un retroscena.

Il sondaggio è stato elaborato nel fine settimana, dunque è lecito pensare che non contempli i possibili effetti dell'ultimo Dpcm sulle opinioni del campione. Per Conte arriva il calo maggiore nell'indice di fiducia da quando guida il governo rossogiallo: "-3,8% rispetto a dieci giorni fa, con minimo storico del 40%, a cui si unisce la flessione di 4 punti del governo sceso al 32,5%. Qualcosa inizia a rompersi nel rapporto tra Palazzo Chigi e opinione pubblica, che all'inizio della pandemia si era stretta attorno al capo dell'esecutivo ma che ora teme di essere 'abbandonata a se stessa'", scrive Verderami.

La luna di miele con gli italiani era finita da tempo, ma qui tira aria di divorzio. Non va meglio per Nicola Zingaretti, i cui contrasti con Conte sono ormai manifesti. Il segretario del Pd nell'indice di fiducia perde quattro punti e scende al 19%. Insomma non convince neanche due elettori su dieci.