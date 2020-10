"Conte vuole la polizia nei condomini". Salvini all'attacco: neanche il Grande Fratello

12 ottobre 2020 a

a

a

Per Matteo Salvini nel nuovo Dpcm che il premier Giuseppe Conte sta per varare con le misure anti-Covid più restrittive si danno i numeri. "Non più di sei persone a casa di ciascuno... Perché sette porta sfortuna?", scrive il leader della Lega su Twitter commentando quanto trapela circa l’orientamento dell’esecutivo sulle feste in casa. Si pensa, infatti, di consentirle ma solo con massimo sei partecipanti, anche se non si tratterebbe di un obbligo ma di una semplice "raccomandazione" (e ci vuole un decreto?).

Ora Conte "raccomanda" le mascherine in casa. Tutte le misure del nuovo Dpcm

"Togliamo la Polizia dalle strade e la trasformiamo in Psico-Polizia per controllare i condomini??? Neanche George Orwell sarebbe arrivato a tanto, siamo alla follia, rileggiamoci '1984'", twitta Salvini citando il romanzo dello scrittore britannico in cui il Grande Fratello controlla l'ordine sociale in uno stato totalitario. Tra le varie bozze di lavoro del Dpcm circolate oggi, infatti, è emersa anche la facoltà per le forze dell'ordine di fare controlli nelle case per individuare il numero e l'identità delle persone all'interno.

Conte: stasera il Dpcm. Massimo dieci ospiti, arrivano i controlli nelle case

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.