Conte si salva alla Camera. Il premier strappa lo stato di emergenza

07 ottobre 2020

Stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021. Tira un sospiro di sollievo il premier Giuseppe Conte. Dopo il sì al Senato di ieri ( 138 voti favorevoli, 2 contrari e 12 astenuti) missione compiuta anche alla Camera dei deputati dove passa la risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni svolte ieri in aula dal ministro della salute Roberto Speranza. Via libera dunque alle misure anti Covid e alla proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 grazie a si 253 sì, 3 no e 17 astenuti 17. L'opposizione non ha votato. Ieri, per due volte, non era stato raggiunto il numero legale a Montecitorio anche a causa degli onorevoli in quarantena dopo i due casi Covid accertati alla Camera.

