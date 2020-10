Decreto Covid, il dettaglio inquietante: ce ne avremo per tutto il 2021?

Non solo mascherine. Il governo allunga la vita dell'app immuni al 31 dicembre 2021

07 ottobre 2020 a

Ce ne avremo per tutto l'anno prossimo? La domanda è lecita, anche alla luce delle misure presenti nel nuovo decreto che proroga lo stato di emergenza per la pandemia di Covid-19. Tra le pieghe del provvedimento spunta il dettaglio inquietante. Oltre all'obbligo delle mascherine c’è una novità che riguarda l'app Immuni, la piattaforma di contact tracing che permette di tracciare i contatti a rischio tra gli utenti che l'hanno scaricata.

La vita dell’app Immuni, infatti, non termina a fine anno (anzi, "comunque non oltre il 31 dicembre 2020" come riportava il decreto legge del 30 aprile che il nuovo testo va a a modificare). Ma si prolunga al 31 dicembre 2021. Insomma, anche per tutto l'anno prossimo non se ne esce?

