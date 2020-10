Conte non gioca più con i dpcm. A cosa lo hanno costretto Salvini e Meloni

06 ottobre 2020 a

Sulla proroga allo stato d'emergenza il governo prepara un decreto legge. Dopo il dpcm, infatti, le misure anti-covid dovranno essere discusse in Parlamento. Proprio come richiesto stamane alla Camera dei deputati dai rappresentanti dell'opposizione.

Coronavirus: in corso riunione Speranza-Boccia con Regioni e Comuni

E dietro lo scontro c'è anche una resa dei conti tra alleati di governo. Il Pd, infatti, avvisa Conte: non comandi più solo tu. Non puoi più giocare con i dpcm. D'ora in poi tutto dovrà essere accompagnato da decreti legge da convertire in Parlamento. Insomma l'aria nel governo sembra essere cambiata. Anche grazie all'opposizione.

