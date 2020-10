Cancellati i decreti Salvini. Così Conte e il Pd aprono le porte ai migranti

05 ottobre 2020 a

Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto su sicurezza e immigrazione, che riscrive i decreti Salvini. Tra le novità, previsto un ’daspo' per la movida violenta, sulla scia del recente omicidio di Willy Monteiro Durante, una norma per contrastare la vendita di droga sui siti web e niente multe per le Ong.

Brinda il segretario del Pd Nicola Zingaretti: "Approvato ora in Consiglio dei Ministri il decreto immigrazione. I decreti propaganda/Salvini non ci sono più. Vogliamo un’Italia più umana e sicura. Un’Europa più protagonista". Festeggiano i ministri Gualtieri e Bellanova.

