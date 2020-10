Ballottaggi, Reggio e Chieti al centrosinistra. Arezzo e Terracina al centrodestra. Matera a 5Stelle

05 ottobre 2020 a

Reggio Calabria al centrosinistra, Arezzo al centrodestra, Materia a guida M5s. Ecco alcuni dei risultati dei ballottaggi delle elezioni comunali 2020. Lo spoglio è in via di conclusione in quasi tutti i comuni e l'affluenza definitiva è al 50,64%.

Nel capoluogo lucano è vicino alla vittoria il cinquestelle Domenico Bennardi. A Reggio Calabra è avanti il sindaco uscente Giuseppe Falcomatà del Pd. Al centrosinistra anche Chieti con Diego Ferrara, Andria con Giovanna Bruno, Lecco con Mauro Gattinoni. Voce, sostenuto da liste civiche, vince a Crotone.

Arezzo resta al centrodestra con Ghinelli confermato. A Terracina si afferma Roberta Tintari di Fratelli d’Italia. A Voghera (Pavia) Paola Garlaschelli del centrodestra è vicina al successo.

A Pomigliano d'Arco, la città di Luigi Di Maio, sembra primeggiare l'asse di governo con il candidato di Pd-M5s, Gianluca del Mastro, vicino alla vittoria.

In Sicilia diventa sindaco San Mauro Castelverde, nel Palermitano, Giuseppe Minutilla, esponente di Diventerà Bellissima, il movimento del governatore Nello Musumeci.

