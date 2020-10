Fregatura sanificazione per le aziende italiane. FdI svela il pacco del governo

04 ottobre 2020 a

L'ennesima fregatura del governo rossogiallo è contenuta nell articolo 125 del Decreto rilancio. A puntare il dito contro l'esecutivo di Giuseppe Conte è Galeazzo Bignami, esponente emiliano di Fratelli d'Italia. "Si garantiva un credito di imposta del 60% alle imprese che avrebbero investito in sanificazione e Dpi, ma l'Agenzia delle entrate con una circolare ha ridotto la quota al 15% e così solo il 9% delle spese verrà corrisposto". Ma come fa il Fisco a modificare quanto previsto da una legge dello Stato, per di più con una semplice circolare? "Lo abbiamo chiesto all'Agenzia delle entrate - spiega Bignami, avvocato - Hanno risposto che il governo aveva stanziato solo 200 milioni, mentre le richieste ammontavano a 1,2 miliardi". Le aziende sono in ginocchio, e il governo invece di aiutarle si rimangia la parola e toglie loro l'ossigeno. Di seguito e a questo link il video di Galeazzo Bignami.

