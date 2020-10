Giuseppe Conte, gaffe con Ursula von der Leyen: sui social tagga la pagina hot

Giada Oricchio 02 ottobre 2020 a

Gaffe social per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Ad accorgersi della svista del social media manager di Conte è stato il sito "trash italiano". Questa mattina, Conte ha pubblicato un post per riferire dell'incontro con Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, in merito al Global Health Summit che si svolgerà in Italia. Conte o chi per lui però ha commesso un erroraccio: ha taggato nella foto non il profilo ufficiale della Von Der Leyen, ma quello omonimo di un account dedicato alla pubblicazione di foto di ragazzi palestrati - noti e non - a petto nudo o comunque mezzi nudi. La svista è stata corretta dopo qualche ora.

