Matteo Salvini denuncia le minacce spaventose contro la figlia: ultimo avvertimento...

01 ottobre 2020 a

a

a

Un messaggio spaventoso che prende di mira persino la figlia. Matteo Salvini pubblica sui social l'ultima terribile minaccia ricevuta da un hater: “Salvini - si legge nel messaggio scritto sotto un post nel profilo Instagram dell’ex ministro - a tua figlia le faccio schizzare fuori il cervello. Fatti i cazzi tuoi, ultimo avvertimento. Ti sgozzo vivo se ti esprimi in campi in cui non sei esperto e non parlarmi di cultura che qualche secolo fa eravate come animali”. “Violento e vigliacco, l’ho denunciato” fa sapere il segretario del Carroccio che ha denunciato l'utente anonimo, nascosto dietro un nickname e autore del messaggio osceno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.