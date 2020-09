Tridico, il governo Conte coinvolto nell'aumento di stipendio: ecco le bugie sul caso Inps

Franco Bechis 28 settembre 2020 a

Quando gli hanno chiesto un parere sull'improvvisa lievitazione da 62 mila a 150 mila euro dello stipendio del presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è tirato indietro: “Non ero informato della vicenda. Vorrei approfondire la questione. Poi formulerò una valutazione piùcompleta”. Vorremmo prendere per buone le sue parole, ma la documentazione in nostro possesso non avvalla la presunta ignoranza del premier. Perché c'è il timbro ufficiale della presidenza del Consiglio dei ministri nella stessa decisione di aumentare anche retroattivamente lo stipendio di Tridico e dell'intero consiglio di amministrazione dell'Inps. A palazzo Chigi prima di varare quell'aumento record di stipendio è stata chiesta infatti l'autorizzazione formale dal...

