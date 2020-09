Matteo Renzi umiliato in Veneto. La sua candidata prende meno voti dei No Vax

22 settembre 2020 a

Mazzata in Veneto per Matteo Renzi e il battesimo alle Elezioni Regionali di Italia Viva. La candidata presidente Daniela Sbrollini nel voto dominato dal governatore Luca Zaia finisce ultima con poco più di 12mila preferenze per lo 0,61%. La renziana viene umiliata perfino dal candidato dei no vax. Paolo Girotto infatti prende il 50% dei voti più di lei. Un tonfo clamoroso per il partito simbolo dei vaccini obbligatori.

