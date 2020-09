Ma quale pensione. La Lega è il primo partito. Centinaio vuole stravincere

22 settembre 2020 a

A chi dice che nella Lega ci sono divisioni, il senatore Centinaio risponde su La7 che Zaia ha stravinto ed è della Lega. Non solo. Nella sua lista ci sono quasi esclusivamente esponenti leghisti. Risponde, quindi, per le rime a chi mette in dubbio la vittoria di Salvini, leader del primo partito d'Italia.

"In Veneto il candidato di Salvini ha stravinto. Luca Zaia è un candidato della Lega e nella lista Zaia c'erano quasi esclusivamente tesserati della Lega - spiega Centinaio su La7 - Se vogliamo raccontare la storia di una Lega divisa non mi interessa. Il fatto di sentire la storia che la Lega è spaccata e che Salvini deve andare in pensione mi fa sorridere. E' vero che avevamo pronosticato il 7 a 0 ma è altrettanto vero che la Lega è il primo partito in Italia".

