Toti festeggia e va in diretta Tv con i coriandoli in testa

21 settembre 2020 a

a

a

«È una vittoria per il centrodestra unito e una bocciatura per la coalizione giallo-rossa». Così il governatore uscente della Liguria, Giovanni Toti, indirizzato alla conferma nella regione. «È stata una vittoria del buon lavoro fatto in questi 5 anni da tanti amministratori di questo territorio. È la vittoria più grande del centrodestra in questa regione nella sua storia e la prima volta che una amministrazione di centrodestra viene confermata alla presidenza della regione», ha aggiunto.

E' felice Toti, e come potrebbe essere diversamente. Va in diretta tv a commentare i risultati dopo una evidente festa privata con i suoi... e infatti si dimentica di pulirsi dai coriandoli che appaiono in testa e sulla giacca.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.