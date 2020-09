Meloni: in un Paese normale si tornerebbe al voto

21 settembre 2020 a

E' soddisfatta Giorgia Meloni dei risultati del suo partito e ringrazia gli italiani che hanno creduto in Fratelli d'Italia sui suoi profili social.

Poi, in conferenza stampa, accanto a Francesco Acquaroli, presidente in pectore della Regione Marche, tira l'affondo: «In una nazione normale domani si tornerebbe al voto». «Oggi il Parlamento non rispecchia, sia sul piano quantitativo che qualitativo, l’attuale situazione», ha sottolineato Meloni, che sulle riforme ha aggiunto: «Continueremo la nostra battaglia per il presidenzialismo».

