Referendum, l'affluenza alle 23 sopra il 40%

Secondo i dati parziali del Viminale, alle 23 l'affluenza alle urne in Italia, per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, è del 39,53%. Sul sito del ministero dell'Interno dedicato alle consultazioni, è riportato l'ultimo dato della giornata elettorale per ora aggiornato a 4.284 sezioni su 7.903. Alle 19 era stato di poco superiore al 30 per cento.

Referendum, alle 19 l'affluenza sfiora il 30%

Se il trend di voto registrato oggi dovesse continuare, è molto probabile che lunedì si superi la soglia del 50% dei votanti che però non è necessaria per la validità della consultazione popolare dal momento che si tratta di un referendum confermativo per il quale non è necessario raggiungere il quorum. Il referendum costituzionale sulla riforma prevede il taglio del numero dei parlamentari (che alla Camera passerebbero da 630 a 400 mentre al Senato scenderebbero da 315 a 200.

