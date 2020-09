Liliana Segre: "Voto no al referendum per rispetto del Parlamento"

18 settembre 2020 a

La senatrice a vita Liliana Segre ha annunciato che voterà no al referendum: «Mi pare che la questione venga un pò troppo drammatizzata. Ci sono buone ragioni - ha spiegato a Repubblica - sia per il Si sia per il No. Io alla fine mi sono orientata per il No soprattutto in coerenza con il mio atteggiamento generale verso il Parlamento. Sono entrata al Senato in punta di piedi, onorata e sorpresa della scelta del Presidente Mattarella che, come ho sottolineato più volte, ha un profondo valore simbolico e trascende la mia persona. Sono entrata come si entra in un tempio perché il Parlamento è l’espressione più alta della democrazia. Quindi sentir parlare di questa istituzione che fa parte della mia religione civile come se tutto si riducesse a costi e poltrone, è qualcosa che proprio non mi appartiene».

