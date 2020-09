Berlusconi: Fitto farà ripartire la Puglia

17 settembre 2020 a

a

a

La soluzione per la Puglia è Raffaele Fitto. Ne è convinto Silvio Berlusconi. «La sinistra ha lasciato troppi problemi irrisolti, la Puglia ha diritto di ripartire e lo merita. Dobbiamo far crescere l’impresa privata, dare una prospettiva ai tanti giovani disoccupati che sono costretti a scegliere la strada dell’emigrazione e tutto questo grazie a Raffaele Fitto». Lo ha detto il leader di Forza Italia, intervenendo alla manifestazione a Bari con i 4 governatori di Forza Italia a supporto di Raffaele Fitto. «Ora abbiamo occasione di votare per Puglia nuova e diversa - ha aggiunto -. Mi rivolgo a chi pensa di non andare a votare. Platone diceva ai cittadini ateniesi che si meritavano un pericoloso governo di incapaci, 2300 anni dopo siamo ancora lì, non è cambiato niente. Sono certo che la Puglia non ci deluderà. A tutti i nostri azzurri voglio dare un grande in bocca al lupo, il risultato di ciascuno sarà un contributo importante a Forza Italia», ha concluso Berlusconi.

Video su questo argomento La Meloni balla la pizzica a ritmo sfrenato con Crosetto, che show in Puglia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.