Andrea Scanzi contro Osho, Fazzolari (FdI) svergogna il giornalista: ecco perché lo attacca

"Andrea Scanzi si è scagliato in modo scomposto contro Federico Palmaroli (Le frasi di Osho) perché colpevole di partecipare ad Arezzo a una cena elettorale di Fratelli d'Italia, che Scanzi ha bollato come di "post fascisti". Un attacco con la bava alla bocca del tutto incomprensibile, se non fosse che la cena incriminata non è stata organizzata da pericolosi estremisti col fez in testa ma da Letizia Giorgianni, combattiva presidente dell'associazione dei truffati di Banca Etruria". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Giovanbattista Fazzolari, responsabile nazionale del programma di Fdi. "Ecco che forse si capiscono le vere motivazioni dell'attacco ad Osho del nuovo menestrello del governo Pd-M5S: schierarsi dalla parte dei banchieri e del sistema di potere che da anni soffoca Arezzo e la Toscana e provare a screditare i cittadini toscani che chiedono un cambiamento", aggiunge.

