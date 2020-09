Klaus Davi dorme in tenda nel quartiere più pericoloso di Reggio Calabria

12 settembre 2020 a

a

a

Chiusura shock per la campagna elettorale di Klaus Davi a capo di una Lista Civica di Reggio Calabria. Il massmediologo trascorrera le ultime quattro notti prima del voto in una tenda brandizzata “Lista Klaus Davi per Reggio.” Prima tappa prevista sarà il quartiere Arghillà di Reggio Calabria, una zona molto pericolosa considerata la “Scampia” della Calabria e abitata da una grande comunità rom.

Scopo dell’operazione è anticipare quello che sarà lo stile del giornalista italo svizzero qualora dovesse essere scelto come Sindaco. “Saremo dialoganti con le istituzioni che che prenderanno in considerazione le esigenze e le emergenze della città mentre faremo azioni eclatanti ogni qualvolta. Il premier Conte ma anche Jole Santelli. I vari ministri competenti sul sud sono ‘ avvisati ‘ ... la tenda di Klaus Davi si materializzerà ogni qualvolta non daranno concrete risposte sui dossier della città dei bronzi di Riace". La sfida è molto rischiosa perche Arghilla è considerata terra di nessuno, un luogo dove di notte nessuno si avventura ma Klaus Davi è convinto che supererà anche questa prova.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.