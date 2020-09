Il giallo del sondaggio di Conte uscito "per errore". Terremoto nel silenzio pre-elettorale

12 settembre 2020 a

A una settimana dal voto per il Referendum sul taglio dei parlamentari è giallo su un sondaggio Ipsos commissionato dalla Presidenza del Consiglio. In pieno silenzio pre-elettorale l'agenzia Ansa ha battuto per errore i risultati della rilevazione su intenzioni di voto e gradimento dei leader commissionata dal premier Giuseppe Conte, salvo poi annullare tutto. "L'ANSA ha diffuso i dati di un sondaggio commissionato dalla presidenza del Consiglio, poi poco fa, dopo circa 2 ore, ha inviato una nota di annullamento. Non ricordo fosse mai accaduta una cosa simile in pieno blackout pre-elettorale", scrive su Twitter Lorenzo Pregliasco, sondaggista e fondatore di TouTrend.

Nella serata di ieri proprio Pregliasco si era accorto del lancio di agenzia "proibito" e al suo tweet aveva risposto il direttore dell'Ansa Luigi Contu: "E' stato un errore e ce ne scusiamo. Appena ce ne siamo resi conto abbiamo annullato e cancellato la notizia. Come si deve fare un quando purtroppo si sbaglia", ha scritto Contu. La giustificazione e le scuse non convincono tutti. Guido Crosetto commenta laconico: "Mah..." mentre numerosi utenti non si accontentano delle scuse e qualcuno ipotizza una "manina" dietro all'errore.

