Liliana Segre, la figuraccia di Michele Anzaldi col Tg2: umilia i 90 anni della senatrice

"L'onorevole Anzaldi scrive cose inesatte di cui renderà conto nelle opportune sedi giudiziarie". E' la replica durissima del direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano al deputato di Italia Viva Michele Anzaldi che ieri aveva denunciato il caso sulla senatrice Liliana Segre: "Ha compiuto novant’anni e i notiziari Rai e Mediaset hanno dedicato vari servizi alla ricorrenza. Con una notevole eccezione" aveva dichiarato il segretario della Commissione di Vigilanza Rai prendendosela con il Tg2 "che - secondo il parlamentare - ha liquidato in pochi secondi la ricorrenza senza riferimenti all’Olocausto e alla sua prigionia ad Auschwitz".

"Il Tg2 e io personalmente tengono in altissima considerazione la senatrice Segre, esempio di alto valore morale, e per questo le abbiamo dedicato un servizio con titolo nell'edizione principale delle 20.30 - sottolinea il direttore Sangiuliano - Lo abbiamo fatto il giorno prima come segno di attenzione e considerazione. Non solo, nei mesi scorsi abbiamo avuto l'onore di intervistarla e di aprire un'edizione principale con questa intervista. È legittimo per un membro della vigilanza criticare un tg ma falsificare i fatti svilisce il ruolo democratico dell'istituzione parlamentare".

