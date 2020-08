Luigi Di Maio, la foto in mezzo al mare con Virginia Saba imbarazza i social

30 agosto 2020 a

Luigi Di Maio ci ricasca. Questa volta però non è l'abbronzatura eccessiva a scatenare gli utenti sui social ma uno scatto a luci rosse con Virginia Saba durante un bagno al mare. Paparazzato dal settimanale "Oggi" in vacanza con la compagna, il ministro grillino degli Esteri non sembra affatto turbato dalle questioni politiche. Di Maio è immerso nel mare con la fidanzata in una posa eccessiva che finisce sulla copertina della rivista e infiamma Twitter. La satira è servita con una pioggia di meme.

Anche i giornalisti lo massacrano: "Abbiamo abolito la pubertà", ha scritto Alessio Viola condividendo la foto in questione. Invece Maria Teresa Meli del Corriere della Sera è entrata nel merito dell’attività politica di Luigi Di Maio: "Mentre il confronto tra Grecia e Turchia si fa incandescente, Giggi si diverte con la compagna".