Folla per Matteo Salvini, deserto per Renzi. In Toscana è cambiato il vento

Stesso giorno, stesso posto, effetti molto diversi. Impietoso foto-confronto dal mercato di Colle Val d'Elsa, comune tra Siena e Firenze.. Qualche sparuto militante di Italia Viva attende, probabilmente invano, al banchetto del partito di Matteo Renzi mentre la piazza si riempie all'inverosimile per l'intervento di Matteo Salvini.

"A sinistra sono nervosi perché qui, come in tutta la Toscana, per la prima volta voteranno Lega. Chi voterà la Lega fa una scelta precisa: per noi prima verrano i toscani e gli italiani e poi il resto del mondo. Per la prima volta in 50 anni si può e si vincerà in Toscana, perché penseremo al futuro, e non al passato come fa la sinistra. In bocca al lupo a tutti, viva Colle, viva la Lega, viva Susanna Ceccardi", dice alla folla leader della Lega Matteo Salvini dal palco di Colle Val d’Elsa, in provincia di Siena, all’iniziativa per Susanna Ceccardi Presidente. I segnali di cedimento della "roccaforte rossa" sono ormai visibili.