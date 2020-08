Coronavirus, Alessandro Meluzzi non ha dubbi: un altro lockdown già deciso

21 agosto 2020 a

"Un altro lockdown? Già deciso". Il prof. Alessandro Meluzzi ne è convinto e spiega perché il terrore seminato sull'epidemia da coronavirus è ingiustificato ma sarà strumentalizzato per sopprimere le elezioni e sospendere la democrazia. Il prof. prospetta così uno scenario orwelliano di cui - secondo lui - ancora non abbiamo compreso la profondità. "Bisogna capire quale terribile gioco strumentale, a livello planetario, è in atto - spiega - Un gioco che serve a rendere ragione di titoli tossici che non saranno mai pagati, che serve a riaffermare un'élite finanziaria internazionale e che ha una data termine che vi annuncio: che è quella delle elezioni americane. Se Trump non sarà rieletto, questa situazione si cronicizzerà. Forse si voterà ancora, ma si voterà inutilmente e forse anche quello che abbiamo chiamato 'democrazia' verrà sostuito da una tecnocrazia poliziesco-sanitario-mediatica che ha qualche cosa di oscenamente orwelliano, ma di cui ancora non comprendiamo il terrore e la profondità".