Sanatoria migranti, Giorgia Meloni contro la ministra Bellanova: un fallimento

La sanatoria sui migranti? Non è servita a nulla, basta guardare i dati che certificano il fallimento del governo e della ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova. "Gli italiani sono stanchi della furia immigrazionista della sinistra e del M5S, i clandestini vanno rimpatriati, non coccolati e regolarizzati" attacca la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che su Facebook sotterra il governo Conte e denuncia: "La Bellanova in lacrime aveva raccontato che la sanatoria di massa dei clandestini fatta dal Governo in piena crisi coronavirus serviva ad aiutare le aziende agricole e a salvare i braccianti dal caporalato. Era una menzogna, ovviamente, e ora i dati ufficiali lo certificano: su 207.000 regolarizzazioni, l’85% riguarda sedicenti colf e badanti (uomini), che con ogni probabilità si licenzierà appena ottenuto il permesso di soggiorno. Gli italiani sono stanchi della furia immigrazionista della sinistra e del M5S, i clandestini vanno rimpatriati, non coccolati e regolarizzati".