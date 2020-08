Roma non è la fogna d'Italia. Sergio Marchi si sfoga contro Grillo e Raggi

12 agosto 2020 a

Sergio Marchi ci va giù pesante. E prende di petto Beppe Grillo e Virginia Raggi. Sul sito 7Colli scrive che con "Romani gente di fogna si è davvero toccato il fondo". Secondo Marchi le parole del fondatore del movimento certificano il fallimento di una rivoluzione mai decollata.

"Roma merita molto di più. E purtroppo un progetto chiaro per il rilancio della Capitale manca ormai da troppi anni - scrive Sergio Marchi sul sito 7Colli - La città è stata presentata in tutti il mondo come la culla del malaffare. Con l’inchiesta di Mafia Capitale. Le serie televisive. Romanzo criminale e quant’altro. E poco importa che gli stessi giudici abbiano derubricato quelle accuse. Il danno di immagine ormai era fatto. E proprio su questo tema, la lotta al malaffare Virginia Raggi ha costruito la sua campagna elettorale. Ottenendo un plebiscito nel lontano 2016. Ma gridare honesta’ evidentemente non basta. Perché poi bisogna anche sapere amministrare. E la colpa non può essere solo e sempre di chi c’era prima. Così Roma è stata abbandonata all’incuria e al degrado. E ora servono progetti seri e qualcuno capace di governare davvero che li incarni. Risollevando la città Eterna dal baratro in cui è sprofondata.