Migranti troppo violenti. Anche il questore è preoccupato

12 agosto 2020

Migranti violenti, anche il questore è preoccupato. In un'intervista rilasciata a La Stampa, il questore di Torino Giuseppe De Matteis lancia il suo grido d'allarme sull'immigrazione ormai completamente fuori controllo.

Al quotidiano di Torino, il questore dice: “Se molti dei migranti che troviamo nelle statistiche non fossero così aggressivi, violenti e dediti ai reati, la nostra attività si ridurrebbe del 45%. Oggi i poliziotti vengono aggrediti con estrema facilità. La divisa non è percepita come un deterrente. Il senso dello Stato è ignorato". Cosa bisogna aspettare prima di intervenire?