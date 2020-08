Sbarchi a raffica e navi quarantena, Matteo Salvini affonda il governo: chiederemo i danni a Conte e Lamorgese

11 agosto 2020 a

Prima la nave Azzurra poi un'altra nave quarantena per i migranti clandestini. Mentre la Sicilia - massacrata dagli sbarchi - smonta le tendopoli del Viminale con l'ordinanza emanata dal governatore Nello Musumeci, il leader della Lega Matteo Salvini tuona contro il premier e l'esecutivo. Su Facebook l'ex ministro affonda il premier: "Chiederemo i danni al governo e alla Lamorgese per un’altra nave da crociera-soggiorno destinata ai clandestini che sbarcano: paghino i ministri, non gli italiani!" denuncia l'ex ministro.