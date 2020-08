Il maschio è traditore e vince le elezioni, la teoria di Calderoli imbarazza La Russa

Sullo stesso argomento:

L'uomo è cacciatore e la donna non viene eletta. Roberto Calderoli interviene durante le dichiarazioni di voto sul decreto-legge sulla parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario e lo fa esponendo una teoria che farà discutere. "La doppia preferenza di genere serve a favorire la parità di accesso. Ma in collegi che hanno a disposizione da due a sette candidature a conti fatti danneggia le donne", spiega il leghista.

Perché? "Normalmente il maschio è più infedele del sesso femminile. Il maschio si accoppia con 4-5 rappresentanti del gentile, sesso , cosa che la donna solitamente non fa.. Il risultato è che il maschio si porta i voti di 4-5 signore e le donne non vengono elette". Brusio in autla, chiaramente imbarazzato Ignazio La Russa che dirige la seduta: "Non ci avventuriamo..." mormora chiedendo a Calderoli di finire il prima possibile il suo intervento.