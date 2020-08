Autostrade, comandano i Benetton. Il governo è forte solo a parole

Franco Bechis 05 agosto 2020 a

Il comandante borbonico Giuseppe Conte ha sicuramente ordinato fin dal ferragosto 2018 alle sue sgangherate truppe “Facite 'a faccia feroce”, e quelle ogni volta che si parlava dei Benetton e del ponte Morandi hanno obbedito. Ma molto oltre il ghigno non sono riusciti ad andare. E alla fine la famiglia di imprenditori di Ponzano Veneto devono averlo ben capito, perché la sola arma che avrebbe fatto davvero male- la revoca della concessione della società Autostrade- ha evidentemente le polveri bagnate. Minacciata per mesi con faccia feroce, senza che mai il dito corresse al grilletto, non fa più paura a nessuno. Si è capito bene nelle ultime 24 ore dopo i consigli di amministrazione di Atlantia e di Edizione Holding controllati dai Benetton che hanno dato il benservito a Conte e sgangherate truppe, capovolgendo lo schema del consiglio dei ministri che avrebbe dovuto inchiodarli. La società Autostrade che nella testa del governo doveva...