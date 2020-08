Matteo Salvini affonda la Boschi: "Coronavirus in Africa diffuso dagli italiani? Basta idiozie, continua con le gite in barca"

03 agosto 2020 a

a

a

"Ma come si fa a pronunciare simili idiozie? Meglio se continua con le gite in barca". Matteo Salvini affonda Maria Elena Boschi dopo che la capogruppo di Italia Viva, parlando di emergenza sanitariia e migranti in un'intervista, ha dichiarato: "Il coronavirus tecnicamente è stato esportato dagli italiani in Africa con gli aerei e non da loro con i barconi". Insomma, non solo giustificherebbe gli sbarchi incontrollati ma secondo lei a diffondere il Covid 19 in Africa sarebbero stati addirittura gli italiani. Il leader della Lega non ci sta e in un post sui social rilancia e commenta la "sparata" della Boschi.