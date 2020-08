Giorgia Meloni, l'insulto choc di Sandro Veronesi. Lei lo umilia: ecco la sinistra che rispetta le donne

02 agosto 2020 a

a

a

Gli insulti più violenti arrivano sempre da quella parte. Protagonista di un tweet molto sopra le righe è Sandro Veronesi, scrittore tra i più amati della galassia radical chic e recente vincitore del Premio Strega con "Il colibrì". Il bersaglio è sempre Giorgia Meloni, nel mirino degli hater in questi giorni e non risparmiata neanche dall'intellettuale toscano. "Vigliacca traditrice te e tua sorella", replica Veronesi a un tweet della leader di Fratelli d'Italia sul caso Open Arms, tema su cui lo scrittore fratello del regista Sandro è molto attivo sui social, sempre contro l'ex ministro dell'Interno e in favore delle Ong e dei migranti. La risposta della Meloni non tarda ad arrivare e mette a posto i bollenti ardori del mittente: "Ed ecco a voi la famosa intellighenzia di sinistra, sempre molto attenta al rispetto delle donne, del libero pensiero e del prossimo. P.S. Caro Veronesi, un commento all'altezza dei tuoi libri".

"Processare un Ministro per aver difeso la nazione e i suoi confini è un precedente spaventoso nella democrazia italiana. Non conta più cosa sia giusto, ma cosa piaccia alla sinistra. Solidarietà a Salvini. Ce la faremo, Matteo, a difendere questa nazione da vigliacchi e traditori", aveva twittato la Meloni provocando l'ira social dello scrittore: "Vigliacca e traditrice te e tua sorella". Alla faccia del rispetto delle donne. Fino alla prossima campagna buonista.