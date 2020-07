Emergenza sbarchi, Giorgia Meloni suona la sveglia a Di Maio: da anni FdI propone il blocco navale

31 luglio 2020 a

Il blocco navale per fermare gli sbarchi clandestini. Giorgia Meloni sui social deride Luigi Di Maio dopo le sue dichiarazioni sull’emergenza migranti. Il ministro degli Esteri oggi in un'intervista oggi ha proposto soluzioni per fermare le partenze di migranti dalla Tunisia. “Buongiorno a Di Maio che ora scopre che per fermare l’immigrazione clandestina vanno bloccate le partenze. Poi ci spiegherete come mai non avete mai valutato di attuare il blocco navale che Fratelli d’Italia continua a proporre da anni” dice la leader dei Fratelli d'Italia.