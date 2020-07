La strana storia della grillina "fulminata" da Renzi e del cronista inquieto

La terza puntata della webserie de "Il Tempo" dedicata ai 101 voltagabbana della XVIII legislatura analizza una misteriosa categoria dello spirito: i renziani. E, in particolare, si concentra su alcuni dei personaggi più curiosi tra quelli che si sono imbarcati nell'ultima avventura politica dell'ex rottamatore: l'ex grillina Gelsomina Silvia Vono e l'ex vicedirettore di Repubblica Tommaso Cerno. Ma non sono certo gli unici, tra i novelli soldati di Matteo, a meritare un approfondimento. Non vi resta che aspettare la prossima puntata...



