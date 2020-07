Meglio tardi che mai. Anche "Repubblica" scopre la palazzopoli Benetton

19 luglio 2020 a

Dopo una settimana anche "Repubblica" scopre la palazzopoli Benetton. Oggi il quotidiano di via Cristoforo Colombo titola "Palazzo Inps, business Benetton". E ancora: "In piazza Augusto Imperatore l'edificio ceduto per 150 milioni alla Edizione property la società controllata da Atlantia".

E pensare che Il Tempo aveva già anticipato tutto in vari articoli apparsi nelle edizioni in edicola alcuni giorni fa. Il nostro quotidiano aveva scritto: "Tesoro agli ordini dei Benetton. Il governo Conte affidò a una società partecipata dalla famiglia di Ponzano Veneto la vendita del palazzo-gioiello al centro di Roma. Che così fini in mano ai contestati proprietari di Autostrade". Come dire, Repubblica meglio tardi che mai.