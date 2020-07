Faida grillina su Ferruccio Sansa. L'uomo di Travaglio fa litigare i 5 Stelle

17 luglio 2020 a

La candidatura di Ferruccio Sansa alla Regione Liguria fa scoppiare il Movimento 5 Stelle. Il giornalista del Fatto Quotidiano, scelto insieme al Pd nell'alleanza di governo che si sposta anche alle amministrative, fa litigare i big grillini. A porre il veto su Sansa sono di Luigi Di Maio e, forse, anche Beppe Grillo, riporta un retroscena di Repubblica in cui Giggino si lamenta: Sansa "mi ha sempre attaccato. Non possiamo candidare chi ci è sempre andato contro. Il Movimento così è allo sbando. Dobbiamo rialzare la testa".

Non ci sta Vito Crimi, che è pur sempre il capo politico dei 5Stelle. Secondo l'Adnkronos avrebbe già chiamato il giornalista di Marco Travaglio per tranquillizzarlo: il candidato è lui. Nome che va bene naturalemente anche al Pd nonostante gli attacchi, nel recente passato, di Sansa agli alti papaveri dem, soprattutti romani, come Nicola ZIngaretti e Dario Franceschini.