Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, la reazione bomba dell'ex dell'attore

Sembra che Francesca Kirchmair, attrice e produttrice ex fidanzata di Giulio Berruti, non abbia gradito la storia d’amore tra l’attore romano e Maria Elena Boschi. Potrebbe essere stata una doccia fredda. Anzi, ghiacciata. A rivelare questa indiscrezione è il settimanale DiPiù. Pare, infatti, che Berruti abbia conosciuto la Boschi quando era ancora legato a Francesca. Ma tra Giulio e Maria Elena, che hanno animato il gossip di questa estate, l’amore è sbocciato pian piano. Prima una lunga amicizia e poi qualcosa di più tenero.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. Adesso spunta anche il bacio

A “Vieni da me”, il programma della Balivo, Berruti aveva confermato un periodo di crisi con la Kirchmair. Poi negli ultimi tempi, dopo le paparazzate sui giornali, ha confermato una storia d’amore bellissima con l’ex ministro del Governo Renzi. “Sono innamorato”, ha raccontato l’attore che tra l’altro è anche dentista (con tanto di laurea conseguita a Roma). La Boschi, intanto, non parla. E sceglie la linea del silenzio. Ma dove si sono conosciuti? Tutto farebbe pensare ad un incontro casuale. Tutto vero. I due, infatti, si sono ritrovati a Roma in un bar a bere un cocktail causalmente grazie ad amici in comune. Da lì le presentazioni e poi l’amicizia. Una volta chiusa la storia con Francesca, il bel Berruti si è lasciato andare. E con l’ex Ministra è amore. Allo stato puro.