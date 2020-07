Legge elettorale, Forza Italia si spacca: baluardo Gasparri contro il proporzionale

11 luglio 2020 a

Baluardo Gasparri contro il proporzionale in Forza Italia. Durissima la presa di posizione del senatore azzurro contro le tentazioni nel suo partito sulla legge elettorale: il proporzionale "serve solo a legittimare l’inciucio permanente e lo smantellamento del bipolarismo. No, mille volte no", afferma Gasparri. E visto che non gli manca la chiarezza toglie ogni dubbio ai suoi colleghi di partito: "Forza Italia e Berlusconi hanno fondato il centrodestra e il bipolarismo. Non li smantelleremo per fare gli utili idioti di Zingaretti". Resta da capire come finirà il dibattito interno a Forza Italia: si annuncia comunque una stagione interessante.