Giorgia Meloni contro Cesare Battisti: il menù in carcere? E' quello degli assassini

Cesare Battisti in carcere digiuna. L'avvocato del terrorista rosso, condannato all'ergastolo e detenuto nel carcere di Oristano, ha presentato un reclamo al Tribunale di sorveglianza di Cagliari sostenendo che il suo assistito non sia in buone condizioni di salute anche perché gli verrebbe servito "poco cibo e di pessima qualità". Pronta la replica della leader di Fratelli d'Italia che in un tweet umilia Battisti: "Abituato al caviale mangiato in questi anni, Cesare Battisti ora si lamenta della qualità del cibo del carcere. È la dura vita degli assassini che pagano per i loro crimini, Cesare. Confido che nessuno perda tempo ad assecondare le sue ridicole lamentele".