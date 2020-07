La Lega: ora diteci chi ha sbagliato sui bangla a Fiumicino

08 luglio 2020 a

Il senatore leghista William De Vecchis è partito alla carica per la questione dei cittadini del Bangladesh transitati per l’aeroporto di Fiumicino e ha depositato un’interrogazione ai ministri dell’Interno e della Salute. Per l’esponente leghista - che opera politicamente proprio a Fiumicino - “i casi di positività al coronavirus riscontrati negli ultimi giorni in aeroporto potrebbero essere riconducibili ad un'inadeguata politica di controllo, isolamento e quarantena dei cittadini provenienti in aereo dal Bangladesh”.

Tra l’altro, ricorda De Vecchis, è stata avanzata l'ipotesi che il dipendente dell'esercizio di ristorazione a Fiumicino risultato positivo al COVID-19 sia stato contagiato da un altro viaggiatore sintomatico, arrivato il 22 giugno in aereo e messo in isolamento volontario in un'abitazione con altri concittadini del Bangladesh, fra cui il dipendente in questione: “se questa informazione fosse accertata, sarebbe davvero grave".