Con la scusa dei decreti Salvini il governo prepara lo ius soli

"La maggioranza di governo sta avvicinandosi all’intesa per cancellare i decreti Salvini sulla sicurezza: e il pericolo adesso diventa anche lo ius soli." Lo scrive il sito 7Colli diretto da Francesco Storace.

"Tre incontri - si legge - non sono bastati per trovare l’accordo tra le forze di maggioranza su un un testo condiviso che superi i decreti Salvini. Ce ne sarà un quarto, il 9 luglio. Ma oggi al tavolo del Viminale è emersa la volontà dei Cinquestelle di procedere a modifiche sostanziali, dopo il ‘muro’ iniziale. Al prossimo confronto la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese si presenterà con un nuovo testo che conterrà diversi ‘desiderata’ dei quattro partiti che sostengono il Governo. Improbabile, però, che il dl sia portato in Consiglio dei ministri prima di settembre: l’ingorgo parlamentare ne metterebbe a rischio la conversione. Insorge la Lega, che parla di “regali ai trafficanti”. Continuano intanto le partenze dal Nord Africa, mentre sulla Mare Jonio e sulla Ocean Viking viaggiano 160 persone in attesa di un porto".

Questo lo scenario che ci aspetta: "Via dunque i grandi centri (limite di 100 posti al massimo) a favore delle piccole strutture diffuse sul territorio, sul modello dello Sprar, cancellato da Salvini per realizzare il Siproimi aperto ai soli rifugiati. I pentastellati sostengono inoltre la convertibilità di tutti i permessi di soggiorno in permessi per motivi di lavoro, la concessione del soggiorno anche per “comprovata integrazione quando lo straniero abbia dimostrato di essere radicato nel territorio nazionale e integrato”, il calo delle sanzioni alle navi ong, ora fino ad un milione di euro, ad una somma tra i 10 i 50mila euro. Soddisfatto, a nome del Pd, il viceministro dell’Interno, Matteo Mauri. “La cosa più importante – ha sottolineato – è che oggi si è sancita in modo definitivo la volontà di tutte le forze di maggioranza di andare ben oltre i rilievi espressi dal capo dello Stato sui dl Salvini (che era la precedente ‘linea del Piave’ del M5S, ndr), intervenendo in profondità per azzerare gli effetti negativi che hanno determinato”.