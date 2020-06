Filippo Nogarin (M5) consulente del comune di Roma. Gasparri: grillini svergognati

20 giugno 2020 a

Filippo Nogarin diventa consulente dell'assessore al Bilancio del Comune di Roma. L'ennesimo trombato dei Cinquestelle approda in Campidoglio al fianco della sindaca Virginia Raggi che si affiderà anche a lui per i conti disastrosi del Campidoglio. A denunciare l'ennesimo scandalo grillino è il senatore Maurizio Gasparri, commissario del coordinamento Forza Italia Roma Capitale. “La vergogna grillina non conosce limiti - dichiara Gasparri - Trombato dagli elettori alle elezioni europee, fallito clamorosamente come sindaco di Livorno si regalano soldi pubblici a Filippo Nogarin. È stato prima nominato braccio destro del Ministro dei rapporti con il Parlamento, il grillino Federico D’Incà, con un compenso di 40mila euro, ed ora Nogarin diventa consulente dell'assessore al bilancio del Comune di Roma dove incasserà altri 27mila euro. Fingono di moralizzare gli apparati pubblici, ostentano una presunta trasparenza, ma lottizzano a tutto andare. Di Maio ha infarcito i consigli di amministrazione di società pubbliche dei propri compagni di scuola, quasi tutti squalificati come lui. E adesso Nogarin accumula ai soldi che gli dà D’Incà quelli che gli darà la Raggi. Un'assoluta vergogna. I grillini sono l'Italia peggiore. L'ipocrisia. Il falso moralismo. L'incapacità e l'arroganza a tutti i livelli. Per fortuna gli elettori stanno per cacciarli, dal Parlamento e certamente anche dal Comune di Roma. Presto anche la Raggi sarà una disoccupata come Nogarin e chissà se troverà qualcuno che gli darà qualche euro”.