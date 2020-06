Colao chiude la task force, l'ultimo sfregio di Conte: non ringrazia il manager

16 giugno 2020 a

Addio alla task force guidata dal manager Vittorio Colao. Ieri a Villa Pamphilj è stato il giorno dell'ultimo saluto ma non c'erano tutti i ministri per l'intervento di Colao. Subito dopo sono filtrati i ringraziamenti generali del premier Giuseppe Conte alla task force ma nemmeno un accenno al manager. L'ultimo sfregio del presidente del Consiglio? Probabilmente un segnale di un rapporto mai decollato.

"Una punta di freddezza, così come abbastanza freddo è stato l’intervento del manager, 40 minuti in cui ha elencato le proposte della task force" scrive il Corriere della Sera che spiega: "Il manager ritiene che un piano di rinascita economica, adotti o meno i suoi suggerimenti, abbia bisogno di una regia unica, verticistica, e che non vada lasciata al normale, e spesso disfunzionale, coordinamento fra uffici e ministeri. Una sorta di cabina di regia con un capo, qualcosa che ha certamente fatto storcere il naso ai politici presenti"