"Ti vogliamo morto napoletano", minacce social a Di Maio. La condanna della Meloni: "Totale solidarietà"

"Ti vogliamo morto". E poi un’aggiunta: "Come tutti i napoletani". Minacce di morte, e per di più a sfondo razzista: così il ministro degli Esteri ed ex capo politico del M5s Luigi Di Maio entra di diritto nella disdicevole lista dei politici che in questo periodo storico particolare hanno ricevuto minacce. Quelle a Di Maio arrivano via social, da un profilo che ha solo un nome di donna, e bastano per una levata di scudi della politica che, almeno nel manifestare la propria solidarietà ai ministro ed ex capo politico del Movimento 5 Stelle, riesce a trovare compattezza. Per la vicepresidente del Senato Paola Taverna, sempre M5S, "non saranno un manipolo di haters e le loro ignobili minacce a fermare il grande lavoro che Luigi Di Maio sta svolgendo a servizio del Paese e che tutti riconosciamo. A lui, e ai napoletani finiti nel mirino dei violenti attacchi, va tutta la mia vicinanza". E per la maggioranza parla anche Emanuele Fiano, del Pd e da sempre attento al tema delle discriminazioni: "Denunciamo il clima di odio sui social e ci auguriamo che i responsabili delle minacce verso chiunque rivolte siano individuati e consegnati alla giustizia". Giorgia Meloni premette che da Luigi Di Maio "politicamente mi divide tutto, ma la contrapposizione politica e il confronto delle idee non devono mai sfociare nell’intolleranza, in nessuna delle sue forme. A lui va la totale solidarietà da parte mia e di FdI per le minacce ricevute da alcuni haters sui social".

C’è anche chi, come Simone Baldelli di Forza Italia, afferma che naturalmente "la violenza fuori e dentro i social va sempre condannata, per cui il gruppo di Forza Italia esprime convintamente la solidarietà al ministro Di Maio", ma ricorda che "in questa solidarietà non siamo tutti uguali, perché questo clima ha delle responsabilità politiche da parte di chi l’ha voluto, creato e ci ha costruito attorno ad esso un consenso sistematico". Infine, solidarietà anche dalla Lega, con i presidenti dei Gruppi della Lega di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo: "Solidarietà piena al ministro Luigi Di Maio per le minacce ricevute. Condanniamo sempre ogni espressione violenta e ci auguriamo che vengano individuati presto i responsabili di questi gesti vigliacchi".