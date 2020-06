Berlusconi c'ha preso gusto: "Esercito la leadership di Forza Italia da remoto, lavoro 12 ore al giorno"

03 giugno 2020 a

Lo smart working si applica anche in politica. Addirittura ai più alti livelli. Così Silvio Berlusconi spiega che non ha alcun problema ad "esercitare la leadership di Forza Italia da remoto". Già, perché Berlusconi si trova ancora nella casa della figlia Marina in Provenza, in Francia, dove si è trasferito all'inizio del lockdown. E non si è più mosso di lì. A fare le sue veci fisicamente in Italia è Antonio Tajani, il quale ad esempio ieri ha preso parte alla manifestazione del centrodestra in piazza del Popolo.

A chiedergli se non fosse ormai arrivato il tempo di rientrare in Italia per riassumere anche fisicamente la leadership di Forza Italia è stato Bruno Vespa a Porta a Porta. "Siamo nel 21esimo secolo! - ha risposto Berlusconi - La leadership si esercita anche da remoto, e io non ho mai smesso di farlo. Qui ho lavorato e sto lavorando 12 ore al giorno, in continuo contatto con i leader politici italiani ed europei. In più ho partecipato quasi ogni giorno a videoconferenze con i nostri giovani, le nostre azzurre, i nostri coordinatori regionali e i rappresentanti di molte categorie imprenditoriali. Comunque tornerò presto a casa, ora che è possibile muoversi liberamente".