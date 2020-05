Un paracadute per la Mogherini: va al Collegio d'Europa

La nomina nonostante le polemiche

26 maggio 2020 a

a

a

Alla fine ce l'ha fatta. Federica Mogherini, ex Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, è stata nominata rettore del Collegio d'Europa, la scuola di formazione (una sorta di equivalente continentale dell'Ena francese) della Ue. La decisione era nell'aria da settimane, e non aveva mancato di suscitare polemiche, con tanto di raccolta firme promossa da alcuni professori lamentando la "mancanza di trasparenza" con cui il nome della Mogherini era stato aggiunto in corsa alla rosa dei papabili nonché la mancanza di adeguato curriculum accademico della candidata. Tutto inutile. La decisione presa lo scorso 16 maggio dal consiglio accademico è stata confermata oggi dal consiglio di amministrazione, guidato dall'ex presidente della Commissione europea Herman van Rompuy: la Mogherini entrerà in carica l'1 settembre. Concorrenza sbaragliata e nomina incassata, dunque. Con buona pace dei mugugni dei colleghi.