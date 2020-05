Bonus 600 euro ad aprile e maggio anche ai professionisti delle Casse private

Anche i professionisti iscritti alle casse di previdenza privata riceveranno il bonus di 600 euro ad aprile e a maggio. A eliminare ogni dubbio è stata la ministra del lavoro Nunzia Catalfo, con un post sul suo profilo Facebook, rassicurando così migliaia di persone. «Voglio fare chiarezza su una questione importante che coinvolge circa 500mila lavoratori - ha scritto - il bonus di 600 euro per i professionisti iscritti alle casse di previdenza privata che l’hanno già percepito a marzo verrà erogato anche per i mesi di aprile e maggio». «L’articolo 44 del Decreto Cura Italia - prosegue il post - conteneva, infatti, anche le risorse per le indennità di lavoratori stagionali, intermittenti, prestatori d’opera, lavoratori porta a porta che nel Decreto Rilancio sono stati inseriti in un’altra norma (art. 78). Nei prossimi giorni emanerò il decreto interministeriale che assegnerà alla casse le risorse necessarie. Stiamo lavorando con impegno per garantire sostegno e tutele alle categorie più colpite dall’emergenza Coronavirus».