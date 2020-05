Alfonso Bonafede, volo di Stato d'oro per andare da Napoli a Roma

Ha percorso duecento chilometri per diecimila euro. L’aereo di Stato, un Falcon, è decollato lo scorso 27 febbraio da Napoli per atterrare a Roma per motivi di «sicurezza», riportano i documenti. A bordo, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Il pentastellato duro e puro che ha sempre puntato il mirino sulla casta per gli sprechi della politica e soprattutto per l’uso dei voli blu con cui, però, dopo due anni al governo oramai ha un buon feeling. Quindi meglio un comodo aereo e non la macchina, per tornare a Roma da Napoli...

