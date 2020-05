Rissa incredibile fra Davide Parenzo e Alessandro Sallusti durante la discussione sul caso di Silvia Romano a "Non è l'Arena" di Massimo Giletti. Parenzo ha accusato di lapidazione della Romano il direttore del Giornale per averla definita "islamica felice". Ne è nata una vivace discussione sui titoli giornalistici dell'uno e dell'altro.

Sallusti ha detto di smetterla di sentire le sciocchezze di Parenzo "che certo non è un Nobel", e allora Parenzo jha replicato: "perché Sallusti è un premio Pulitzer? Ha scritto per mesi che Ruby Rubacuori era la nipote di Mubarak...". A quel punto Sallusti non ci ha più visto e ha iniziato a insultare Parenzo: "sei un cretino e un pallone gonfiato". E "cretino" l'ha ripetuto almeno dieci volte di fila. Poi è passato al "deficiente" e alla "controfigura di Giuseppe Cruciani".

Giletti non riusciva più a fermare nessuno dei due e alla fine ha scelto di chiudere il dibattito mandando un filmato per provare a calmare gli animi. Che alla ripresa in studio però non sembravano affatto sedati.